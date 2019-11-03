Украинец Безус шикарным голом помог "Генту" победить в Бельгии: видео

22 Читати новину українською
Роман Безус
Роман Безус / ФК "Гент"

Полузащитник "Гента" Роман Безус отметился забитым мячом в матче 14-го тура первенства Бельгии против "Стандарда".

Роман Безус, в отличие от Романа Яречука и Игоря Пластуна, далеко не всегда оказывается в стартовом составе "Гента", главным образом выходя на замены.

Читайте также: Яремчук побил личный рекорд результативности за сезон: удивительная статистика

В 14-м туре в поединке со "Стандартом" Йессо Торуп выпустил Безуса в старте и не прогадал. На 38-й минуте Роман классным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет в матче.

Видео гола Безуса

Это уже третий гол 29-летнего Безуса за "Гент" в текущем сезоне в рамках всех турниров. Также в активе украинца одна голевая передача.

К слову, в прошлом матче за "Гент" забили сразу два украинца – Роман Яремчук и Игорь Пластун.

blog_ava
В Одесской области нашли мертвой пропавшую 14-летнюю девочку: полиция задержала 15-летнего парня
сегодня
1292
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Роман Яремчук
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинец Безус шикарным голом помог "Генту" победить в Бельгии: видео
сегодня 21:14 Украинец Безус шикарным голом помог "Генту" победить в Бельгии: видео
Вісент Луїс 22
Сон Хин Мин сильно травмировал футболиста "Эвертона" и сразу расплакался: фото и видео
сегодня 20:57 Сон Хин Мин сильно травмировал футболиста "Эвертона" и сразу расплакался: фото и видео
Вісент Луїс 165
Итальянский спортсмен дважды за день побил мировой рекорд на велотреке: невероятные результаты
сегодня 19:25 Итальянский спортсмен дважды за день побил мировой рекорд на велотреке: невероятные результаты
Вісент Луїс 7
Настоящий боец: с регбиста сняли трусы во время матча, но он продолжил играть (видео)
сегодня 17:51 Настоящий боец: с регбиста сняли трусы во время матча, но он продолжил играть (видео)
Юрій Семенюк 104
Сауль Альварес: как стать чемпионом мира по боксу в трех весовых категориях
сегодня 17:30 Сауль Альварес: как стать чемпионом мира по боксу в трех весовых категориях
Андрій Тудовші 1065
Новости
Больше новостей
Залиште відгук