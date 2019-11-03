Украинец Безус шикарным голом помог "Генту" победить в Бельгии: видео

Полузащитник "Гента" Роман Безус отметился забитым мячом в матче 14-го тура первенства Бельгии против "Стандарда".

Роман Безус, в отличие от Романа Яречука и Игоря Пластуна, далеко не всегда оказывается в стартовом составе "Гента", главным образом выходя на замены.

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В 14-м туре в поединке со "Стандартом" Йессо Торуп выпустил Безуса в старте и не прогадал. На 38-й минуте Роман классным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет в матче.

Видео гола Безуса

Это уже третий гол 29-летнего Безуса за "Гент" в текущем сезоне в рамках всех турниров. Также в активе украинца одна голевая передача.

К слову, в прошлом матче за "Гент" забили сразу два украинца – Роман Яремчук и Игорь Пластун.