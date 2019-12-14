Украинец Богачук получил 17-ю подряд победу нокаутом

С 13-го на 14 декабря в Индио, штат Калифорния, состоялся вечер бокса, в рамках которого свой бой проводил украинец Сергей Богачук (17-0, 17 КО), выступающий в первом среднем весе.

24-летний Богачук нокаутировал колумбийца Карлоса Гальвана в 5-м раунде.

Читайте также: WBO обязала Джошуа и Усика договориться о бое

Рефери остановил бой после того, как колумбиец трижды побывал в нокдауне в 5-м раунде. Бой был рассчитан на 8 раундов.

Для украинца эта победа стала уже 17-й досрочной подряд при отсутствии поражений и ничьих. Гальван проиграл в десятый раз при 17 победах (16 – нокаутом) и одной ничьей.