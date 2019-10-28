Украинец Богачук зрелищным нокаутом выиграл титул WBC Continental: видео

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Сергей Богачук нокаутировал Тайрона Брансона
Сергей Богачук нокаутировал Тайрона Брансона / ringtv.com

В ночь с 27 на 28 октября в Лос-Анджелесе состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между украинцем Сергеем Богачуком (16-0, 16 КО) и американцем Тайроном Брансоном (28-8-2, 25 КО).

24-летний перспективный боец из Винницы нокаутировал опытного Тайрона Брансона и получил свой первый титул – чемпиона Континентальной Америки по версии WBC в первом среднем весе.

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Украинцу, который выиграл все свои поединки досрочно, хватило четырех раундов, чтобы выиграть бой.

Уже в третьем Брансон впервые оказался на настиле ринга, но смог продолжить поединок. А вот после четвертого судья остановил поединок и засчитал победу украинца.

Сергей Богачук – Тайрон Брансон видеообзор боя

Таким образом, для Сергея Богачука эта победа стала 16-й досрочной в 16 поединках на профессиональном ринге.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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