Украинец Богачук зрелищным нокаутом выиграл титул WBC Continental: видео
В ночь с 27 на 28 октября в Лос-Анджелесе состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между украинцем Сергеем Богачуком (16-0, 16 КО) и американцем Тайроном Брансоном (28-8-2, 25 КО).
24-летний перспективный боец из Винницы нокаутировал опытного Тайрона Брансона и получил свой первый титул – чемпиона Континентальной Америки по версии WBC в первом среднем весе.
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Украинцу, который выиграл все свои поединки досрочно, хватило четырех раундов, чтобы выиграть бой.
Уже в третьем Брансон впервые оказался на настиле ринга, но смог продолжить поединок. А вот после четвертого судья остановил поединок и засчитал победу украинца.
Сергей Богачук – Тайрон Брансон видеообзор боя
Таким образом, для Сергея Богачука эта победа стала 16-й досрочной в 16 поединках на профессиональном ринге.
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