Украинец Бондаренко ярко победил на этапе Бриллиантовой лиги

В четверг, 6 июня, в Риме состоялся четвертый этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги. Украинец Богдан Бондаренко победил в прыжках в высоту.

Звездный украинский высотник Богдан Бондаренко после не совсем удачного выступления в Шанхае сумел впервые за три года выиграть этап Бриллиантовой лиги (2,31 м).

Читайте также: Украинки завоевали золото и серебро на первом этапе Бриллиантовой лиги

Чемпион мира-2013 допустил только две ошибки – на 2,28 м и 2,33 м (пробег под планкой) и пропускал 2,19 м и 2,25 м.

Таким образом, Бондаренко стал победителем этапа в Риме сделав всего пять прыжков. При этом украинец повторил лучший результат в текущем сезоне в мире.

Еще один наш прыгун в высоту Андрей Проценко завершил соревнования на 7 месте, преодолев высоту 2,22.

В прыжках в длину украинка Марина Бех-Романчук заняла 5 место с результатом 6,64 м. А победила в этом виде немка Малайка Михамбо – 7,07 м.

На дистанции 400 м с барьерами еще одна украинка Анна Рыжикова финишировала 6 со временем 55,64. Она существенно отстала от победительницы забега Делайлы Мухаммад из США – 53,67.

Следующий этап самой престижной в мире легкоатлетической серии пройдет в Осло, Норвегия 13 июня.

Спорт 24 писал, что на прошедшем этапе Бриллиантовой лиги Юлия Левченко заняла второе место в прыжках в высоту.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram