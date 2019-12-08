Украинец Бурсак в драматическом бою дважды отправлял соперника в нокдаун, но проиграл: видео

Украинский боксер во втором среднем весе Макс Бурсак (35-5-2, 16 КО) в Канаде проиграл раздельным решением судей Давиду Лемье (40-4, 34 КО).

В первом и пятом раундах Бурсак отправлял соперника на канвас, но в шестом сам побывал в нокдауне.

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К чести украинского боксера, он не опустил руки и продолжил гнуть свою линию. Последние раунды прошли в более-менее равной борьбе, и если бы бой проходил на нейтральной территории, Бурсак мог бы всерьез рассчитывать на победу.

Но в Монреале судьи отдали победу Лемье раздельным решением: один рефери дал 94:93 в пользу украинца, остальные – с таким же счетом в пользу канадца.

Отметим, что ранее Бурсак анонсировал подписание контракта сразу на два боя против Лемье. Предварительно проведение матча-реванша состоится в апреле 2020 года.

Макс Бурсак – Давид Лемье видеообзор боя