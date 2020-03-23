Украинец Чигринский попал в символическую сборную "Барселоны" вместе с Коутиньо и Ибрагимовичем

Испанское издание Marca составило свой список самых неудачных трансферов "Барселоны" в XXI веке. Нашлось там место и украинцу Дмитрию Чигринскому.

Во внимание в этом рейтинге брались цена, ожидания и ажиотаж вокруг этих трансферов. Marca отвела роль Чигринскому в центре обороны сборной неудачных трансферов "Барселоны".

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"Украинец не вернул большую часть из 25 миллионов евро, которые "блаугранас" потратили на него летом 2009 года. В своем единственном сезоне на "Камп Ноу" он выглядел неуместно в центре обороны", – кратко описали Чигринского в испанской газете.

Чигринский перешел в "Барселону" из "Шахтера" летом 2009 года за 25 миллионов евро. Через год донецкий клуб выкупил трансфер защитника за 15 миллионов евро. Сейчас защитник выступает за греческий АЕК.

Сборная неудачных трансферов "Барселоны" в XXI веке:

Вратарь: Ришар Дютрюэль

Защитники: Мартин Касерес, Дмитрий Чигринский, Томас Вермален, Ерри Мина

Полузащитники: Александр Сонг, Андре Гомеш, Рикарду Куарежма, Хуан Роман Рикельме, Филипе Коутиньо

Форвард: Златан Ибрагимович

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