Украинец Деревянченко проведет бой за титул чемпиона IBF в среднем весе против Сауля Альвареса

IBF обязала чемпиона в среднем весе Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО) провести защиту пояса от обязательного претендента Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО)

При этом команды боксеров имеют 30 дней на переговоры, иначе будут назначены промоутерские торги. Об этом сообщает корреспондент The Ring и FOX Sports Майк Коппинджер.

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Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая (25-4, 13 КО). После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF. В WBC Деревянченко поднялся на четвертое место.

4 мая Альварес единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (35-3, 29 КО) в Лас-Вегасе. Этот результат позволил мексиканцу впервые защитить титулы WBC и WBA (Super) и отобрать у соперника пояс IBF.