Украинец Деревянченко возглавил рейтинг IBF в среднем весе

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) поднялся на первое место рейтинга Международной боксерской федерации (IBF) в обновленной версии.

После победы над Джеком Кулкаем (25-4, 13 КО) украинец поднялся с 3-го на 1 место в рейтинге.

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На данный момент Деревянченко является официальным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии IBF, которым сейчас владеет Сауль Альварес (52-1-2, 25 КО).

Команда украинца уже вскоре может потребовать бой против "Канело". Тот накануне сообщил, что готов драться с любым соперником.

Кроме того, в топ-10 рейтинга IBF находится еще один украинец – боксер второго самого легкого веса Арнольд Хегай (15-0-1, 10 КО), который опустился с 7-го на 8 место. Хегай в последнем бою техническим нокаутом победил представителя Танзании Хайдари Мчаньо (10-6-4, 4 КО).

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