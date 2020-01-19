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Украинец Деревянченко возглавил рейтинг WBC и может претендовать на чемпионский бой

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Сергей Деревянченко / Getty Images

Украинский боксер Сергей Деревянченко вышел на первое место в рейтинге WBC в среднем весе. Поэтому украинец может претендовать на чемпионский бой.

Деревянченко поднялся на одну позицию и разместился на первом месте. Чемпионом среднего веса по версии WBC является Джермалл Чарло. Поэтому именно с ним украинец может провести свой следующий бой за чемпионский титул.

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Джермалл Чарло завоевал вакантный титул WBC 21 апреля 2018 года против Уго Сентено. После этого он трижды его защитил. Последний бой провел 7 декабря 2019 года. победив ирландца Денниса Хогана. Всего на профессиональном ринге провел 30 боев, все выиграл.

На второе место в рейтинге WBC в тяжелом весе поднялся Александр Усик. В первом среднем весе на 12-м месте еще один украинец – Сергей Богачук. В этой весовой категории чемпионом является Джермелл Чарло – брат-близнец Джермалла.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Сергей Деревянченко Бокс
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