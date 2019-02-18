Украинец Дериземля финишировал первым в "Гонке легенд" в Беларуси, обойдя Бьёрндалена

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Андрей Дериземля
Андрей Дериземля

Во время "Гонки легенд" в белорусских Раубичах, где выступили известные биатлонисты, которые уже закончили профессиональную карьеру, победу в масс-старте одержал украинец Андрей Дериземля.

41-летний украинец финишировал первым, показав время 5:29,4. Украинец допустил лишь один промах на втором огневом рубеже. Его главный конкурент – легендарный Уле-Эйнар Бьёрндален – трижды промахнулся и уступил украинцу на 18,9. Белорус Сергей Новивок – третий (+22,2).

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Что касается женского масс-старта, то украинка Елена Петрова финишировала только пятой (+59,5). Первой была хозяйка турнира Надежда Скардино (5:55,5). Еще одна бывшая украинка, выступавшая за Беларусь – Елена Зубрилова – четвертая (+52,8).

После окончания двух масс-стартов будут определены пары для смешанной эстафеты.

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Теги: Спорт Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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