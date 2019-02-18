Украинец Дериземля высоко оценил победу над легендарным Бьорндаленом

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Андрей Дериземля
Андрей Дериземля / biathlon.com.ua

Бывший украинский биатлонист Андрей Дериземля прокомментировал победу в мужском масс-старте "Гонки легенд" в белорусских Раубичах.

Украинец выделил атмосферу на трассе и полученные эмоции.

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"Здесь прекрасная атмосфера, и чувствуешь такие же эмоции, как будто бы вновь возвращаешься в спорт. Такие же эмоции, настроение на соревнование. Бывших спортсменов не бывает, поэтому каждый, кто выходил сегодня на дистанцию, настраивался показать максимальный результат. Во всех одинаковые лыжи, винтовки, прекрасно подготовленная трасса, много болельщиков – все здорово", – цитирует украинца Biathlon.com.ua.

Андрей рад, что в гонке приняли участие легенды биатлона.

Я, шутя, говорил: обыгрывать Бьорндалена приятно даже "на пенсии". Сегодня на старты вышли серьезные ребята, олимпийские чемпионы, которые в течение многих лет были ведущими спортсменами в биатлоне. На дистанции мы были соперниками, после окончания гонки – просто друзья,
– сказал Дериземля.

Дериземля сделав один промах, опередил легендарного Уле-Эйнара Бьорндалена почти на 19 секунд.

Кроме масс-старта Андрей в паре с Еленой Петровой принял участие в смешанной эстафете. Украинский дуэт финишировал на пятом месте.

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Теги: Спорт Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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