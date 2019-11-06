Украинец Дмитрий Ильюк на патриотической машине стал первым победителем соревнований по дрифту

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Дмитрий Ильюк
Дмитрий Ильюк / fiamotorsportgames.com

Украинский автогонщик Дмитрий Ильюк победил на первых международных соревнованиях по драгрейсингу и дрифту, которые организовала FIA Motorsport Games.

Соревнования прошли в итальянском городе Валлелунга. Дмитрий Ильюк в финале по дрифту победил представителя Чехии Михала Райхерта.

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Стоит отметить, что Ильюк выступает на автомобиле Nissan 200SX. Специально для этих соревнований он несколько изменил дизайн автомобиля, добавив на него патриотические цвета – синий и желтый.

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Гонки
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