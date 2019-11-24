Украинец Дмитрий Пидручный победил на открытом чемпионате Швеции по биатлону

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный стал победителем в спринте на открытом чемпионате Швеции. Это первая золотая медаль для украинской сборной.

Дмитрий Пидручный первым пересек финишную черту, показав время в 22:51,3. При этом украинец не сделал ни одного промаха во время стрельбы. Вторым финишировал швейцарец Бенджамин Вегер (23.19,2). Еще один швейцарец Марио Дольдер с результатом 23.51,7 стал третьим.

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Что касается остальных украинцев, то Богдан Цимабал стал 9-ым, Артем Тищенко 16-ым, Виталий Труш 17-м, Антон Дудченко 20-ым, Тарас Лесюк 24-м, Артем Прима 25-ым, Руслан Бригадир 32-ым.

Стоит отметить, что после этого состоялась индивидуальная гонка, участие в которой приняло пятеро украинских биатлонистов. Она была короткой (на 15 километров), однако с четырьмя стрельбами. Из-за тумана все биатлонисты сделали немало промахов. Однако, даже не смотря на 8 выстрелов мимо и 6 штрафных минут (штраф за промах составлял 45 секунд), украинец Артем Прима смог подняться на второе место индивидуалки. Другие наши мужчины остались за пределами десятки лучших