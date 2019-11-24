Украинец Дмитрий Пидручный победил на открытом чемпионате Швеции по биатлону

28 Читати новину українською
Дмитрий Пидручный

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный стал победителем в спринте на открытом чемпионате Швеции. Это первая золотая медаль для украинской сборной.

Дмитрий Пидручный первым пересек финишную черту, показав время в 22:51,3. При этом украинец не сделал ни одного промаха во время стрельбы. Вторым финишировал швейцарец Бенджамин Вегер (23.19,2). Еще один швейцарец Марио Дольдер с результатом 23.51,7 стал третьим.

Читайте также: Кто такой Дмитрий Пидручный: биография первого в истории Украины чемпиона мира по биатлону

Что касается остальных украинцев, то Богдан Цимабал стал 9-ым, Артем Тищенко 16-ым, Виталий Труш 17-м, Антон Дудченко 20-ым, Тарас Лесюк 24-м, Артем Прима 25-ым, Руслан Бригадир 32-ым.

Стоит отметить, что после этого состоялась индивидуальная гонка, участие в которой приняло пятеро украинских биатлонистов. Она была короткой (на 15 километров), однако с четырьмя стрельбами. Из-за тумана все биатлонисты сделали немало промахов. Однако, даже не смотря на 8 выстрелов мимо и 6 штрафных минут (штраф за промах составлял 45 секунд), украинец Артем Прима смог подняться на второе место индивидуалки. Другие наши мужчины остались за пределами десятки лучших

Детское Евровидение 2019: победительницей конкурса стала Вики Габор из Польши
сегодня
2277
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Дмитрий Пидручный Спорт Новости биатлона
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинец Дмитрий Пидручный победил на открытом чемпионате Швеции по биатлону
сегодня 20:47 Украинец Дмитрий Пидручный победил на открытом чемпионате Швеции по биатлону
Юрій Семенюк 27
Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри II: реваншу быть
сегодня 20:30 Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри II: реваншу быть
Андрій Тудовші 40
"Олимпик" обыграл на выезде "Карпаты" и поднялся в первую шестерку: видео
сегодня 16:27 "Олимпик" обыграл на выезде "Карпаты" и поднялся в первую шестерку: видео
Ігор Саджениця 48
"Фламенго" завоевал Кубок Либертадорес, осуществив невероятный камбэк: видео
сегодня 13:04 "Фламенго" завоевал Кубок Либертадорес, осуществив невероятный камбэк: видео
Вісент Луїс 58
Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса и защитил титул чемпиона WBC в супертяжелом весе
сегодня 10:11 Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса и защитил титул чемпиона WBC в супертяжелом весе
Юрій Семенюк 259
Новости
Больше новостей
Залиште відгук