Украинец Долидзе дебютирует в UFC боем против россиянина: дата и место

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Роман Долидзе
Роман Долидзе / WWFC

Украинский полутяж грузинского происхождения Роман Долидзе (6-0) дебютирует в UFC в поединке против россиянина Гаджимурада Антигулова (20-5).

Бой планируется провести 20 апреля на турнире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба промоушена WWFC.

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Долидзе пять последних боев провел в WWFC. И в каждом победил досрочно. Последний бой Роман выиграл нокаутом в третьем раунде в Михала Пастернака.

Антигулов провел в UFC три поединка. Первые россиянин уверенно выиграл болевыми приемами. Последний бой боец ​​проиграл техническим нокаутом в Иона Куцелабы.

Ранее Спорт 24 писал, что 2 марта в столичном "Дворце Спорта" состоялось яркое бойцовские шоу. На турнире WWFC 14 в октагоне встретились 20 бойцов из разных весовых категорий, которые боролись не только за места в рейтинге, но и за чемпионские пояса.

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Теги: Спорт Смешанные единоборства
Источник: 24 Канал
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