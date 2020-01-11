Украинец Фаворов забил гол в дебютном матче за европейский клуб

Украинский полузащитник "Академии Пушкаша" Артем Фаворов забил в дебютном матче за новую команду.

Он вышел в стартовом составе на товарищеский матч против "Люцерна" и открыл счет на 15-й минуте.

Читайте также: Трансферы команд УПЛ: зима 2020

Как известно, трансфер полузащитника Артема Фаворова обошелся "Академии Пушкаша" в 470 тысяч евро.

Также "Десна" и "Академия Пушкаша", договорились, что летом в Венгрию отправится Денис Фаворов. Его контракт с черниговским клубом действует до конца июня 2020 года. Transfermarkt оценивает защитника в 700 тысяч евро.

Трансфер Артема Фаворова стал первым в истории "Десны", за который клуб получил деньги.