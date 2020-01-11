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Украинец Фаворов забил гол в дебютном матче за европейский клуб

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Артем Фаворов / Фото из открытых источников

Украинский полузащитник "Академии Пушкаша" Артем Фаворов забил в дебютном матче за новую команду.

Он вышел в стартовом составе на товарищеский матч против "Люцерна" и открыл счет на 15-й минуте.

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Как известно, трансфер полузащитника Артема Фаворова обошелся "Академии Пушкаша" в 470 тысяч евро.

Также "Десна" и "Академия Пушкаша", договорились, что летом в Венгрию отправится Денис Фаворов. Его контракт с черниговским клубом действует до конца июня 2020 года. Transfermarkt оценивает защитника в 700 тысяч евро.

Трансфер Артема Фаворова стал первым в истории "Десны", за который клуб получил деньги.

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт
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