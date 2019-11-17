Украинец Голуб эффектным нокаутом в последнем раунде защитил чемпионский титул: видео
Украинский боксер Иван Голуб (18-1, 14 KO), выступающий в полусреднем весе, в ночь на 15 ноября победил колумбийца Ханера Гонсалеса (19-3-1, 15 КО).
В 10-раундовом поединке украинский боксер был гораздо активнее соперника, и в заключительном раунде Голубу удалось отправить соперника в нокаут.
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Голуб нокаутировал колумбийца левым прямым ударом в голову. Для Ивана это 18 победа, причем 14 досрочная. В пассиве украинца только одно поражение спорным решением судей.
Видео нокаута Ивана Голуба
Таким образом, наш соотечественник защитил чемпионский пояс в США по версии WBC (USNBC).
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