Украинец Голуб эффектным нокаутом в последнем раунде защитил чемпионский титул: видео

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Иван Голуб / Фото из открытых источников

Украинский боксер Иван Голуб (18-1, 14 KO), выступающий в полусреднем весе, в ночь на 15 ноября победил колумбийца Ханера Гонсалеса (19-3-1, 15 КО).

В 10-раундовом поединке украинский боксер был гораздо активнее соперника, и в заключительном раунде Голубу удалось отправить соперника в нокаут.

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Голуб нокаутировал колумбийца левым прямым ударом в голову. Для Ивана это 18 победа, причем 14 досрочная. В пассиве украинца только одно поражение спорным решением судей.

Видео нокаута Ивана Голуба

Таким образом, наш соотечественник защитил чемпионский пояс в США по версии WBC (USNBC).

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Бокс
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