Украинец Говоров победил на этапе Кубка мира, опередив соперника на 0,01 секунды

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Андрей Говоров
Андрей Говоров / Фото из открытых источников

Украинский пловец Андрей Говоров победил на этапе Кубка мира в Токио на дистанции 50 метров баттерфляем.

На первом этапе Кубка мира в сезоне Украину представлял только Говоров, который был заявлен на 50 метров вольным стилем и баттерфляем.

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В предварительных заплывах кролем Говоров показал идентичное время с восьмым местом, однако переплывая не сумел пробиться в финал. В свою очередь, баттерфляем украинец стал вторым в квалификации – 23,47 секунды.

В финале Говорову удалось улучшить свой результат и подняться на первое место – 23,10 секунды, опередив победителя предварительных заплывов венгра Себастьяна Сабо на 0,01 сек.

Спорт 24 писал, что украинский пловец Михаил Романчук на чемпионате мира в Кванджу стал серебряным призером на дистанции 1500 метров вольным стилем.

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Теги: Новости Спорта Спорт Плавание
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