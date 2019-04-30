Украинец Говоров выиграл бронзу в Лиге чемпионов по плаванию

Два украинских пловца приняли участие в соревнованиях Champions Swim Series 2019 в городе Гуанчжоу (Китай), которые стали первым этапом новообразованной Лиги чемпионов по плаванию.

Андрей Говоров на дистанции 50 метров баттерфляем занял третье место с результатом 23,28. Он проиграл всего 1 сотую секунды американцу Майклу Эндрю, который стал вторым. Победу одержал бразилец Николас Сантос – 23,01, пишет iSport.

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На дистанции 400 метров вольным стилем Михаил Романчук занял четвертое место с результатом 3.48,55. Обладателем золота стал китаец Сунь Ян с лучшим временем в сезоне – 3.42,75. Серебряный призер итальянец Габриэле Детти показал время – 3.46,45. Бронза у австралийца Джека Алана Маклафлина – 3.47,89.

Второй этап Лиги чемпионов пройдет в Будапеште 11-го и 12 мая. На нем выступят и Говоров, и Романчук.

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