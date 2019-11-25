Украинец Хитров одержал победу техническим нокаутом на вечере бокса в США

Украинский боксер Евгений Хитров (20-2, 17 КО) одержал досрочную победу на вечере бокса в американском городе Тампа, штат Флорида.

31-летний спортсмен вышел на ринг против 36-летнего Эрнеста Амузу (25-5, 22 КО) из Ганы. Бой прошел в 8-раундовом формате в рамках второго среднего веса.

Читайте также: Украинец Славинский одержал уверенную победу на вечере бокса Уайлдер – Ортис

Украинец полностью доминировал на ринге и настолько вымотал соперника, что тот отказался выходить на ринг после третьего раунда.

Для 31-летнего Хитрова эта победа стала 20 на профессиональном ринге и 17-й – досрочной. Также на его счету два поражения. В рейтинге боксеров своей весовой категории украинец занимает 36 место в мире.

Амузу проиграл пятый бой в профи. У него послужной список из 25 побед (22 – нокаутом). В рейтинге Boxrec боксеров второго среднего веса он занимает 504 место в мире.