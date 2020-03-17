Украинец Хижняк нокаутировал соперника в борьбе за лицензию на Олимпиаду: видео

16 марта в Лондоне состоялись очередные поединки предварительной стадии Европейского лицензионного турнира на Олимпийские игры 2020. В понедельник приняли участие пятеро представителей сборной Украины. Яркую победу одержал Александр Хижняк.

В весовой категории 75 килограмм Александр Хижняк досрочно одолел Камрана Шахсуварлиа (Азербайжан).

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Украинец одержал победу в первом раунде и вышел в 1/8 финала лицензионного турнира.

Смотрите видео победы Хижняка

В этот день сборная Украины по боксу завоевала первую лицензию для Украины на Олимпийские игры. Ее получил капитан команды Николай Буценко.

16 марта Украина, к сожалению, потеряла возможность побороться за еще одну лицензию. Татьяна Коб в весовой категории 51 килограмм проиграла Сандре Драбик (Польша) за выход в полуфинал.

На данный момент соревнования прекращены из-за коронавируса.

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