Украинец Хижняк признан лучшим боксером Европейских игр в Минске

Украинский средневес Александр Хижняк был признан лучшим боксером Европейских игр-2019 в Минске.

Об этом сообщил главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский.

Вот так: Как боксер Хижняк заставил Путина встать во время исполнения гимна Украины (фото и видео)

Что приятно, сразу об этом решили не объявлять. Все там обсудили, взвесили, а сегодня пришло письмо, где было сказано, что Александра признали лучшим боксером Европейских игр,

– сказал Лоивский.

На Европейских играх-2019 Хижняк взял золотую медаль, победил в финале итальянца Сальваторе Кавальяро.

Инфографика выступления сборной Украины на Европейских играх