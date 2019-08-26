Украинец Хижняк признан лучшим боксером Европейских игр в Минске

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Александр Хижняк
Александр Хижняк / Фото из открытых источников

Украинский средневес Александр Хижняк был признан лучшим боксером Европейских игр-2019 в Минске.

Об этом сообщил главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский.

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Что приятно, сразу об этом решили не объявлять. Все там обсудили, взвесили, а сегодня пришло письмо, где было сказано, что Александра признали лучшим боксером Европейских игр,
– сказал Лоивский.

На Европейских играх-2019 Хижняк взял золотую медаль, победил в финале итальянца Сальваторе Кавальяро.

Инфографика выступления сборной Украины на Европейских играх

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Теги: Новости Спорта Спорт Александр Хижняк Бокс
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