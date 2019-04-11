Украинец Хоцяновский завоевал медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе

Украина получила вторую бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе. Александр Хоцяновский в малом финале победил двукратного призера чемпионатов Европы поляка Роберта Барана со счетом 3:2.

Вслед за Василием Шуптаром бронзовую медаль на континентальном первенстве завоевал и Александр Хоцяновский.

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Украинский спортсмен сумел подняться на пьедестал почета в весовой категории до ста двадцати пяти килограммов. В малом финале соперником нашего борца был двукратный призер чемпионата Европы поляк Роберт Баран.



Александр Хоцяновский победил Роберта Барана

Хоцяновский активно начал схватку и благодаря этому заработал три очка. В дальнейшем украинец хорошо защищался и в итоге победил со счетом 3: 2. В карьере Александра Хоцяновская эта медаль стала второй бронзой на чемпионатах Европы.

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