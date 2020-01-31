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Украинец Игнатенко досрочно вернулся в "Шахтер" из аренды в клубе Сергея Реброва

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Даниил Игнатенко / ФК "Ференцварош"

Венгерский "Ференцварош" досрочно прервал аренду украинского защитника Даниила Игнатенко.

В венгерском клубе недовольны игрой, которую показывает молодой полузащитник. Права на игрока принадлежат "Шахтеру", аренда в венгерский клуб была рассчитана до конца сезона 2019/20.

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22-летний футболист играл за "Ференцварош" с лета 2019 года. В этом сезоне в чемпионате Венгрии провел 13 матчей, забил 1 гол. На групповом этапе Лиги Европы провел 4 матча.

Добавим, что сейчас в "Ференцвароше" остались играть двое украинцев – это полузащитники Игорь Харатин и Александр Зубков.

Спорт24 писал, что Сергей Ребров признан лучшим тренером венгерского "Ференцвароша" последней декады. Наш специалист колоссально оторвался от преследователей, набрав 72,2% голосов.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Шахтер ФК Ференцварош
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