Украинец Яковенко забил в шестом матче подряд, однако не спас команду от поражения: видео

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Юрий Яковенко
Юрий Яковенко / Фото из открытых источников

Нападающий "Эсбьерга" Юрий Яковенко продолжил свою голевую серию в матче 16 тура чемпионата Дании против "Брондбю" (1:2).

Команда украинского форварда подверглась двойному удару в первом тайме – словак Самуэль Мраз постоянно оставался неприкрытым в центре штрафной и легко расстреливал голкипера "Эсбьерга", пишет "Футбол 24".

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Во втором тайме Юрий Яковенко подарил надежду на очки гостям, пробив головой в девятку после подачи с углового. Украинец не уходит с поля без гола уже в шестом матче подряд. Впрочем, его бомбардирские подвиги в этот раз не помогли команде избежать поражения – 1:2.

"Эсбьерг" продолжил свою безвыигрышную серию в чемпионате до шести туров и занимает предпоследнюю строчку с 10 очками в активе.

Видео гола Яковенко

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Дания
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