Украинец Яремчук продолжает удивлять результативностью, забив эффектный гол за "Гент": видео

80 Читати новину українською
Роман Яремчук / Фото из открытых источников

В перенесенном матче 5 тура бельгийской лиги Жупиле "Гент" не сумел набрать очки в игре против "Антверпена".

Антверпен – Гент 3:2

Голы: Мбокани, 25, 48, Рафаэлов, 33 (пен.) – Яремчук, 21, Девид, 90+4

Смотрите также: Игрок сборной Украины вошел в символическую сборную отбора Евро-2020

Счет в матче открыл нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук, для которого гол стал 15-м в форме "Гента" во всех турнирах нынешнего сезона.

Видео гола Яремчука

Но уже через четыре минуты паритет восстановил экс-форвард киевского "Динамо" Мбокани. Конголезец позже оформил дубль, сделав счет 3:1. Лишь на последней добавленной минуте "Гент" забил свой второй гол, но совсем не было времени на камбэк.

Отметим, что Роман Яремчук и Игорь Пластун провели весь матч на поле, а Роман Безус вышел на замену на 60-й минуте игры.

Антверпен – Гент видеообзор матча

 

Полгода президентства Зеленского: факты
сегодня
789
Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Бельгия Роман Яремчук
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Против руководителя Украинской ассоциации футбола Павелко заведено пять уголовных дел
21 ноября 20:17 Против руководителя Украинской ассоциации футбола Павелко заведено пять уголовных дел
Юрій Семенюк 84
Матч Кубка Дэвиса закончился в 4:04 утра по местному времени
21 ноября 19:37 Матч Кубка Дэвиса закончился в 4:04 утра по местному времени
Юрій Семенюк 62
На чемпионате Европы мелочей не бывает – тренеры о серебряных медалях " Kyiv Chess Federation"
21 ноября 18:45 На чемпионате Европы мелочей не бывает – тренеры о серебряных медалях " Kyiv Chess Federation"
Анатолій Яворський 36
Это война политиков, а не народов: Станислав Горуна о войне Украины с Россией
21 ноября 16:47 Это война политиков, а не народов: Станислав Горуна о войне Украины с Россией
Юрій Семенюк 282
Роналду тайно женился на Джорджине Родригес в Марокко, – СМИ
20 ноября 21:44 Роналду тайно женился на Джорджине Родригес в Марокко, – СМИ
Юрій Семенюк 354
Новости
Больше новостей
Залиште відгук