Украинец Яремчук продолжает удивлять результативностью, забив эффектный гол за "Гент": видео

В перенесенном матче 5 тура бельгийской лиги Жупиле "Гент" не сумел набрать очки в игре против "Антверпена".

Антверпен – Гент 3:2

Голы: Мбокани, 25, 48, Рафаэлов, 33 (пен.) – Яремчук, 21, Девид, 90+4

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Счет в матче открыл нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук, для которого гол стал 15-м в форме "Гента" во всех турнирах нынешнего сезона.

Видео гола Яремчука

Но уже через четыре минуты паритет восстановил экс-форвард киевского "Динамо" Мбокани. Конголезец позже оформил дубль, сделав счет 3:1. Лишь на последней добавленной минуте "Гент" забил свой второй гол, но совсем не было времени на камбэк.

Отметим, что Роман Яремчук и Игорь Пластун провели весь матч на поле, а Роман Безус вышел на замену на 60-й минуте игры.

Антверпен – Гент видеообзор матча