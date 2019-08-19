Украинец Яремчук забил шестой гол за "Гент" за семь матчей: видео

Украинский нападающий Роман Яремчук продолжает забивать за "Гент" как в чемпионате Бельгии, так и на евроарене. На этот раз он забил в ворота "Остенде"

Именно Яремук открыл счет в матче во втором тайме, удачно сыграв при розыгрыше углового.

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Для украинского нападающего этот гол стал шестым в сезоне. За "Гент" он сыграл семь матчей.

Стоит добавить, что весь матч в защите за "Гент" сыграл Игорь Пластун, а Роман Безус вышел на поле на замену. Игра закончилась победой "Гента" 2:0.