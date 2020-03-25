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Украинец Ярмоленко не входит в планы тренера "Вест Хэма" на новый сезон – СМИ

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В сезоне-2020/2021 главный тренер английского футбольного клуба "Вест Хэм" Дэвид Мойес не видит в "основе" своей команды атакующего хавбека сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Мойес неоднократно повторял, что со следующего сезона попытается снизить средний возраст футболистов своей команды, чтобы на поле одновременно находилось достаточно "голодных" игроков, которым еще есть что доказывать.

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Издание Football.London спрогнозировало стартовый состав "молотобойцев" с максимальным количеством молодых футболистов, которые смогли бы заиграть в АПЛ. К сожалению, при таком раскладе для украинца Андрея Ярмоленко не нашлось места в заявке.

Стартовый состав и скамейка запасных "Вест Хэма":

"Вест Хэм" (4-1-3-2): Фабиански; Кэш, Гиот, Огбонна, Крессвелл; Райс, Соучек, Форнальс; Боуэн, Диангана, Алли.

Запас: Нобл, Снодграсс, Андерсон, Антонио, Бальбуэни, Фредерикс, Рэндольф.

  • Английская Премьер-лига приостановила матчи чемпионата до конца апреля в связи с пандемией вируса после заражения главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.
  • В этом сезоне на счету Ярмоленко 15 поединков, три забитых гола и одна результативная передача. Свой последний поединок Андрей провел еще 14-го декабря. Тогда он получил травму и выбыл на длительный срок.
  • Сейчас "Вест Хэм" занимает 16 строчку в турнирной таблице внутреннего первенства.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Вест Хем Андрей Ярмоленко Спорт Футбол
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