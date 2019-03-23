Украинец Коростылев завоевал золото чемпионата Европы по стрельбе

Украинец Павел Коростылев выиграл золотую медаль чемпионата Европы по пулевой стрельбе, который в эти дни проходит в хорватском городе Осиек.

Коростылев выиграл соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.

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В прошлом году Павел Коростылев стал чемпионом мира и чемпионом Европы, а также первым украинским спортсменом, получившим путевку на Олимпиаду-2020 года, которая пройдет в японской столице, Токио.

Спорт 24 писал, что украинский гимнаст Игорь Радивилов снова на пьедестале почета Кубка мира. На этот раз украинец завоевал серебряную награду в Дохе.

К слову, в понедельник, 25 марта, на сайте Спорт 24 выйдет интервью с Павлом Коростылев. Следите за новостями.

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