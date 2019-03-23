Украинец Коростылев завоевал золото чемпионата Европы по стрельбе

23 Читати новину українською
Павел Коростылев
Павел Коростылев / Фото из открытых источников

Украинец Павел Коростылев выиграл золотую медаль чемпионата Европы по пулевой стрельбе, который в эти дни проходит в хорватском городе Осиек.

Коростылев выиграл соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.

Читайте также: Украинский легкоатлет может получить медаль чемпионата Европы из-за дисквалификации россиянина

В прошлом году Павел Коростылев стал чемпионом мира и чемпионом Европы, а также первым украинским спортсменом, получившим путевку на Олимпиаду-2020 года, которая пройдет в японской столице, Токио.

Спорт 24 писал, что украинский гимнаст Игорь Радивилов снова на пьедестале почета Кубка мира. На этот раз украинец завоевал серебряную награду в Дохе.

К слову, в понедельник, 25 марта, на сайте Спорт 24 выйдет интервью с Павлом Коростылев. Следите за новостями.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
сегодня
48190
Теги: Спорт Стрельба пулевая
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Евро-2020: Швейцария без проблем обыграла Грузию (видеообзор)
сегодня 18:54 Евро-2020: Швейцария без проблем обыграла Грузию (видеообзор)
39
Как Пятов в фантастическом прыжке спас сборную Украины от гола: видео
сегодня 14:33 Как Пятов в фантастическом прыжке спас сборную Украины от гола: видео
163
Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
22 марта 11:13 Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
261
Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
21 марта 20:41 Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
87
Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
21 марта 18:00 Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
Михайло Гема 167
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук