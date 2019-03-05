Украинец Кравец помог "Леганесу" победить в чемпионате Испании: видео

Украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец отыграл полный матч 26 тура Примеры против "Леванте".

Леганес – Леванте 1:0

Гол: О. Родригес, 13

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Кравец провел на поле все 90 минут в матче против "Леванте". "Огурцы" одержали победу (1:0) благодаря голу Оскара Родригеса на 13-й минуте.

Кравец в целом провел хороший матч, а на 87-й минуте едва не стал автором голевой передачи. Он прошел по левому флангу со своей половины поля, вошел в штрафную и сделал пас на Оскара. Тот бил почти с линии вратарской, но попал во вратаря.

Интересно, что в этом матче свою пятую желтую карточку заработал вратарь "Леганеса" Пичу Куэльяр. Теперь он пропустит встречу следующего тура с "Атлетико" из-за дисквалификации. Ожидается, что в воротах сыграет Андрей Лунин.

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20-летний Лунин не попадает в стартовый состав "Леганеса" в течение 13 последний матчей. Последний раз он играл 4 декабря 2018 года в кубковом матче против "Райо Вальекано" (1:0).

"Леганес" благодаря этой победе набрал 33 очка и поднялся на 11 место, "Леванте" с 30 пунктами остался пятнадцатым.

Смотрите видеообзор матча Леганес – Леванте

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