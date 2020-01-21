Украинец Кравец попал в символическую сборную тура чемпионата Испании
Украинский защитник "Луго" Василий Кравец попал в символическую сборную тура испанской Сегунды по версии Marca.
Издание отметило высокую производительность левого защитника.
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"Луго" в домашнем матче обыграл команду еще одного украинца, "Альбасете" Романа Зозули. Кравец появился со старта и отыграл до 72 минуты.
Напомним, Василий Кравец на правах аренды вернулся в "Луго" в январе 2020 года, ранее он выступал за этот клуб до перехода в "Леганес". Игрок покинул клуб из-за нехватки игрового времени.
"Луго" идет на 18 месте Сегунды, всего на очко опережая "Реал Овьедо" Андрея Лунина, который находится в зоне вылета.
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