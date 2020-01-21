24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Украинец Кравец попал в символическую сборную тура чемпионата Испании

14 Читати новину українською
Василий Кравец / ФК "Луго"

Украинский защитник "Луго" Василий Кравец попал в символическую сборную тура испанской Сегунды по версии Marca.

Издание отметило высокую производительность левого защитника.

Читайте также: Форвард сборной Украины Яремчук поделился первым фото после операции

"Луго" в домашнем матче обыграл команду еще одного украинца, "Альбасете" Романа Зозули. Кравец появился со старта и отыграл до 72 минуты.

Напомним, Василий Кравец на правах аренды вернулся в "Луго" в январе 2020 года, ранее он выступал за этот клуб до перехода в "Леганес". Игрок покинул клуб из-за нехватки игрового времени.

"Луго" идет на 18 месте Сегунды, всего на очко опережая "Реал Овьедо" Андрея Лунина, который находится в зоне вылета.

Прогноз погоды на 21 января: в Украине будет последний теплый день перед снегопадом
сегодня
1020
Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт Василий Кравец
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
20 января 20:01 Вратарь МЮ попал в жуткое ДТП и разбил авто стоимостью 200 тисяч евро: фото
Юрій Семенюк 79
19 января 10:14 Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: медальный зачет
Юрій Семенюк 3433
20 января 19:05 Триатлонистка Юлия Елистратова: эксклюзивное интервью об Олимпиаде-2020, Ironman, финансирование
Станіслав Безушко 29
20 января 15:37 Возвращение Флойда Мейвезера: кто будет следующим соперником – МакГрегор или Хабиб?
Андрій Тудовші 212
20 января 15:15 Рой Кин жестокого оборвал карьеру Холланда – трагическая история отца юной звезды "Боруссии"
Михайло Гема 127
Новости
Больше новостей
Залиште відгук