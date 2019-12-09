Украинец Кравец забил дебютный гол в чемпионате Турции и принес команде победу: видео

Нападающий "Кайсериспора" Артем Кравец принес победу своей команде в матче 14-го тура турецкой Суперлиги против "Ризеспора" – 1:0.

Единственный гол в матче забил именно Кравец на 9-й минуте. Нападающий хозяев Бернард Менса подхватив мяч, протащил его по левому флангу и, ворвавшись в штрафную, прострелил в район одиннадцатиметровой отметки. Именно там оказался Артем, которому оставалось только замкнуть передачу в пустые ворота.

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Для украинца это второй гол в трех матчах нынешнего сезона за "Кайсериспор" во всех турнирах.

К слову, из-за операции на спине Кравец пропустил старт сезона и вернулся на поле лишь в минувшее воскресенье – он вышел на замену в конце матча 13-го тура чемпионата Турции против "Бешикташа" (1:4).

Видео гола Кравца