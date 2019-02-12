Украинец Лазарев одержал победу на профи-ринге благодаря дисквалификации соперника

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Денис Лазарев победил Велентино Мутундо
Денис Лазарев победил Велентино Мутундо / Christo Smith Photography

Украинский боксер Денис Лазарев (9-0-1, 3 КО) одержал 9 победу на профессиональном ринге в рамках вечера бокса в Претории, ЮАР.

Бой против Лазарева представителя ДР Конго Велентино Мутунди (4-5-1, 4 КО) длился четыре раунда и завершился дисквалификацией соперника.

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Причиной дисквалификации африканского бойца стало его ведения боя: он постоянно держал Лазарева, не давая тому атаковать, таким образом практически избегая боя.

Свой следующий бой Виталий проведет уже 22 февраля в другом городе ЮАР – Кейптауне. Соперником украинца будет Антонио Майя из Анголы.

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Теги: Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
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