Украинец Лазарев одержал победу на профи-ринге благодаря дисквалификации соперника
Украинский боксер Денис Лазарев (9-0-1, 3 КО) одержал 9 победу на профессиональном ринге в рамках вечера бокса в Претории, ЮАР.
Бой против Лазарева представителя ДР Конго Велентино Мутунди (4-5-1, 4 КО) длился четыре раунда и завершился дисквалификацией соперника.
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Причиной дисквалификации африканского бойца стало его ведения боя: он постоянно держал Лазарева, не давая тому атаковать, таким образом практически избегая боя.
Свой следующий бой Виталий проведет уже 22 февраля в другом городе ЮАР – Кейптауне. Соперником украинца будет Антонио Майя из Анголы.
Источник: 24 Канал
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