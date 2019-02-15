Украинец Лень набрал 6 очков в проигрышном матче "Атланты": видео

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень принял участие в матче против "Нью-Йорка" (91:106).

"Атланта" – "Нью-Йорк" 91:106 (13:28, 38:26, 22:28, 18:24)

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Лень провел на площадке 23 с половиной минуты. За это время Алексей сумел набрать 6 очков (0 из 3 двухочковым, 1 из 4 трехочковых и 3 из 4 штрафных бросков).

Также центровой сделал 6 подборов, 1 ассист, 2 блокшота, сделал 2 перехвата и 2 потери. В пассиве Леня 2 фола. Коэффициент +/- украинца составил "+2".

Самым результативным в составе "Атланты" стал Девейн Дедмон (21 очко). Также дабл-дабл сделал Трей Янг (16 очков + 11 передач).

"Хокс" остаются на 12 месте в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Следующий матч "Атланта" проведет 23 февраля против "Детройт Пистонс", за который выступает еще один украинец в НБА Святослав Михайлюк.

Видеообзор матча Атланта – Нью-Йорк

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