Украинец Лень набрал лишь 2 очка после феерического матча в НБА: видео

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень принял участие в матче регулярного сезона НБА с "Майами" (113:114).

"Майами" – "Атланта" 114:113 (32:31, 29:30, 24:24, 29:28)

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Лень вышел со старта в матче с "Майами Хит", но на этот раз показал не лучшую результативность. Игрок заработал 2 очка за матч, а также сделал 2 передачи и 4 удачных подбора. Точные броски украинца были осуществлены со штрафной отметки, а из игры Лень не забивал, хотя сделал 6 бросков, три из которых из-за дуги.

В целом Алекс провел на паркете чуть больше двадцати минут. На его счету также 2 фола и одна потеря, а общий рейтинг результативности составил "-6".

Впрочем, он был не единственным игроком "Атланты", кто провел неудачный матч. Лучший снайпер команды Трей Янг также умудрился промазать все трехочковые броски. В итоге самым результативным игроком стал Винс Картер (21 очко), который как раз наоборот, забивал строго бросками из-за дуги.

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В следующем матче "Атланта" сыграет против "Сан-Антонио". Это будет первая встреча данных команд в нынешнем сезоне.

Спорт 24 писал, что в предыдущем поединке "Атланты" против "Чикаго" Алексей Лень провел лучший матч сезона в НБА, заработав 28 очков.

Смотрите видеообзор матча Майами – Атланта

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