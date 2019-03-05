Украинец Лень набрал лишь 2 очка после феерического матча в НБА: видео

5 Читати новину українською
Алексей Лень
Алексей Лень / NBC

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень принял участие в матче регулярного сезона НБА с "Майами" (113:114).

"Майами" – "Атланта" 114:113 (32:31, 29:30, 24:24, 29:28)

Читайте также: Михайлюк помог "Детройту" обыграть "Кливленд" в матче НБА: видео

Лень вышел со старта в матче с "Майами Хит", но на этот раз показал не лучшую результативность. Игрок заработал 2 очка за матч, а также сделал 2 передачи и 4 удачных подбора. Точные броски украинца были осуществлены со штрафной отметки, а из игры Лень не забивал, хотя сделал 6 бросков, три из которых из-за дуги.

В целом Алекс провел на паркете чуть больше двадцати минут. На его счету также 2 фола и одна потеря, а общий рейтинг результативности составил "-6".

Впрочем, он был не единственным игроком "Атланты", кто провел неудачный матч. Лучший снайпер команды Трей Янг также умудрился промазать все трехочковые броски. В итоге самым результативным игроком стал Винс Картер (21 очко), который как раз наоборот, забивал строго бросками из-за дуги.

Читайте также: Украинский баскетболист выставил на благотворительный аукцион уникальную майку игрока НБА

В следующем матче "Атланта" сыграет против "Сан-Антонио". Это будет первая встреча данных команд в нынешнем сезоне.

Спорт 24 писал, что в предыдущем поединке "Атланты" против "Чикаго" Алексей Лень провел лучший матч сезона в НБА, заработав 28 очков.

Смотрите видеообзор матча Майами – Атланта

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня
1714
Теги: Алексей Лень Спорт Баскетбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Легендарный Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия
4 марта 20:50 Легендарный Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия
87
Лучший гол 20-го тура УПЛ: опрос читателей Спорт24
4 марта 16:00 Лучший гол 20-го тура УПЛ: опрос читателей Спорт24
59
Стюарды во время львовского дерби не смогли поймать выбежавшего на поле фаната: курьезное видео
4 марта 13:21 Стюарды во время львовского дерби не смогли поймать выбежавшего на поле фаната: курьезное видео
253
Украинский экс-нападающий "Шахтера" и "Динамо" забил победный гол в Турции: видео
4 марта 12:44 Украинский экс-нападающий "Шахтера" и "Динамо" забил победный гол в Турции: видео
80
"Ювентус" победил "Наполи" в матче с двумя удалениями и нереализованным пенальти: видео
4 марта 10:13 "Ювентус" победил "Наполи" в матче с двумя удалениями и нереализованным пенальти: видео
115
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук