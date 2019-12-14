Украинец Лень оформил дабл-дабл, "Атланта" потерпела 20-е поражение в сезоне: видео

26-летний украинский центровой "Атланты" Алексей Лень сыграл в составе команды матч НБА с "Индианой" (100:110).

Алексей Лень провел на паркете 22 минуты и за это время оформил дабл-дабл – 11 очков (4-8 с игры, 0-1 трехочковых) и 13 подборов. Также на счету украинца 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

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"Атланта" занимает предпоследнее четырнадцатое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, команда выиграла 6 матчей из 26. Следующий матч "Хокс" сыграют 16 декабря против "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Атланта" – "Индиана" 100:110