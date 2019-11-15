Украинец Лень оформил дабл-дабл в проигранном матче "Атланты" и другие результаты НБА: видео

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Украинец Лень оформил дабл-дабл в проигранном матче "Атланты" и другие результаты НБА: видео

Украинский баскетболист Алексей Лень оформил дабл-дабл за "Атланту" в матче НБА против "Финикс". Однако его команда уступила на выезде.

Лень опять не попал в стартовую пятерку "Атланты". Но, в целом, на площадке провел 24:40 минут. За это время украинец набрал 21 очко и сделал 10 подборов. Он стал единственным баскетболистом в этой игре, кто оформил дабл-дабл.

Но стоит отметить, что его РЕ оказалась худшей в матче – 20.

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Что касается самой игры, то еще в первых двух четвертях гости пытались играть на равных. Однако уже после большого перерыва игроки "Финикса" прочно захватили инициативу и довели игру до победы.

Финикс – Атланта 128:112 (31:33, 36:28, 37:29, 24:22)

Кливленд – Майами 97:108 (22:34, 22:34, 30:26, 23:14)

Новый Орлеан – Клипперс 132:127 (34:35, 38:24, 24:38, 36:30)

Милуоки – Чикаго 124:115 (30:32, 35:34, 32:20, 27:29)

Нью-Йорк – Даллас 106:103 (27:23, 31:30, 29:34, 19:16)

Денвер – Бруклин 101:93 (28:35, 21:26, 30:18, 22:14)

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Алексей Лень Баскетбол
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