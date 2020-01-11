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Украинец Лень оформил очередной дабл-дабл в НБА: видео

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Алексей Лень / Dale Zanine-USA TODAY Sports

Украинский баскетболист Алексей Лень провел очередной результативный матч за "Атланту" в НБА. Однако команда украинца уступила "Вашингтону".

Вашингтон – Атланта 111:101 (30:21, 26:30, 25:28, 30:22)

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"Вашингтон" был лучшим в первой четверти, однако "Хоукс" попытались отыграться во второй 12-минутке. На большой перерыв хозяева ушли при преимуществе в 5 очков.

В третьей четверти команды по очереди выходили вперед, однако никому не удалось закрепить преимущество.

Судьба игры решалась в 4 четверти, которую лучше начала "Атланта". Но "Вашингтон" был хладнокровнее в конце игры и вырвал победу.

Центровой "Атланты" Алексей Лень провел 24 минуты на паркете. Украинец набрал 10 очков, сделал 14 подборов и 1 блокшот, допустил 3 фола и совершил 3 потери.

Для Леня этот дабл-дабл стал 7 в этом сезоне НБА.

Видео моментов Леня в матче с "Вашингтоном"

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол NBA
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