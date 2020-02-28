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Украинец Лень оформил первый дабл-дабл в новом клубе: видео

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Украинский центровой Алексей Лень провел свой третий матч в составе клуба НБА "Сакраменто Кингз".

Команда нашего бигмена, имея 19 очков преимущества в третьей четверти, уступила "Оклахоме-Сити Тандер" со счетом 108:112, прервав, таким образом, свою 3-матчевую победную серию.

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Лень в своем третьем матче за калифорнийский коллектив получил максимум игрового времени и за 21 минуту отметился дабл-дабл – 11 очков (4/7 двухочковых, 3/3 штрафных), 11 подборов (4 в атаке), а также 1 блок-шотом за 1 потерю и 3 фолов.

Матч против "Тандер" стал для Леня третьим и пока лучшим в майке "Кингз", которые на сегодняшний день занимают двенадцатое место в таблице Западной конференции.

Оклахома-Сити Тандер – Сакраменто Кингз 112:108 (25:27, 25:34, 31:21, 31:26)

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол Алексей Лень
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