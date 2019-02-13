Украинец Лень помог "Атланте" победить бывший клуб Михайлюка: видео

Украинский центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против "Лос-Анджелес Лейкерс", который хозяева выиграли со счетом 117:113.

"Атланта" – "Лейкерс" 117:113 (38:32, 27:37, 35:26, 17:18)

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Украинец провел на площадке 12 с половиной минут, за это время отметившись 11 очками, 2 подборами и передачей.

Из четырех 3-очковых Лень забросил три, тем самым показав второй лучший процент в команде по реализации дальних бросков. Из них все три пришлись на первую игровую четверть.

Самым результативным в составе "Атланты" стал Трей Янг – 22 очка и 14 передач. Еще 22 очка на счету Джона Коллинза. Лучшим бомбардиром в составе "Лейкерс" стал Леброн Джеймс, который сделал трипл-дабл (28 очков + 11 подборов + 16 передач).

Победа команды украинского баскетболиста стала первой после трехматчевой серии проигрышей. Следующий матч "Атлант" проведет против "Нью-Йорк Никс" в ночь на 15 февраля.

Видеообзор матча Атланта – Лейкерс

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