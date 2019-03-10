Украинец Лень провел огненный матч за "Атланту" в НБА: видео

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Алексей Лень
Алексей Лень / GETTY IMAGES

Украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лень провел отличный матч против "Бруклина" в рамках регулярного чемпионата НБА. Однако команде Алексея не суждено было выиграть поединок.

Атланта – Бруклин 112:114 (23:26, 24:30, 30:27, 35:31)

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В первой четверти именно команда Леня владела инициативой, однако "Бруклин" не позволял хозяевам паркета уйти в отрыв. Уже в следующей 12-минутке гости захватили инициативу и ушли на большой перерыв с преимуществом +9 очков.

К середине третьей четверти "Бруклину" удалось удерживать комфортное преимущество, но "Атланта" начала сокращать отставание. В последней четверти "Атланте" удалось выйти вперед, однако гости не только отыгрались, но и одержали победу с разницей всего в два очка.

Алексей Лень провел на паркете 29 минут и 25 секунд. За это время ему удалось набрать 15 очков, сделать 4 подбора и сделать блокшот.

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Теги: Спорт Баскетбол
Источник: 24 Канал
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