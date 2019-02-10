Украинец Лень стал лучшим в составе "Атланты", но его команда уступила "Шарлотт": видео

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Алексей Лень
Алексей Лень / Getty Images

Украинский баскетболист Алексей Лень не сумел помочь "Атланте" одолеть на своей площадке "Шарлотт". Это второе подряд поражение, которое отдалило "Атланту" от места в плей-офф.

Этот матч украинец традиционно начал на скамейке запасных. В целом Леню удалось сыграть лишь чуть более 10 минут. За это время он заработал семь очков, сделал три передачи и семь подборов. Его РЕ составил +7.

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Однако сама "Атланта" провалила этот матч. Хозяева площадки пропустили рывок 0:8 в начале встречи (дважды "Шарлотт" реализовали броски из-за дуги). А первая четверть закончилась с перевесом гостей +15.

Во второй четверти казалось, что "Атланта" сможет выровнять игру, сократив отставание. И в начале третьей четверти команда была близка к тому, сведя преимущество до одной точной атаки (73:75). Однако "Шарлотт" сразу добавили впереди, и перед последней четвертью разница в счете была +20. Отыграть это "Хоукс" так и не сумели. В итоге очередное поражение.

Атланта – Шарлотт 120:129 (31:46, 37:27, 18:33, 34:23)

Видеообзор матча Атланта – Шарлотт

 

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Теги: Спорт Алексей Лень Баскетбол NBA
Источник: 24 Канал
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