Украинец Лень устроил небольшую драку в матче НБА: видео

"Атланта" украинца Алексея Леня проиграла в очередном матче регулярного чемпионата НБА. "Хоукс" на выезде уступили "Бостону" со счетом – 106:109.

В концовке поединка в центре внимания оказался центровой "Атланты" Алексей Лень. Украинец устроил небольшую драку с Маркусом Смартом из "Бостона".

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На последних секундах при счете 106:108 Смарт заблокировал бросок лидера "Атланты" Трея Янга, после чего споткнулся об ногу Янга. После этого он толкнул Леня, который подбежал выяснять отношения.

Marcus Smart was about to step over Trae Young as the game ended, and things got heated in Boston. pic.twitter.com/kzA8p6Dlgf — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 4 січня 2020 р.

Конфликтную ситуацию удалось быстро уладить, но не обошлось без наказаний.

Смарт и Лень получили технические фолы, а Янг – персональный фол, который привел к исполнению штрафных "Бостоном".

Спорт24 сообщал, что за игру Алексей Лень сделал 7 попыток забросить с игры, из которых лишь 2 броска оказались точными.