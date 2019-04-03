Украинец Лень вошел в историю НБА, забросив 1000-й трехочковый "Атланты" в сезоне: видео
Украинский баскетболист Алексей Лень вошел в историю "Атланты". Баскетболист забросил тысячный трехочковый бросок команды за сезон.
Произошло это в матче против "Сан-Антонио" еще в самом начале. Это был первый трехочковый в этом матче.
К слову, бросок Леня попал в топ-10 моментов дня НБА
А в целом Алексей Лень забросил четыре трехочковых за игру с пяти попыток. В этом матче он набрал 21 очко. Однако "Атланта" проиграла "Сан-Антонио".
Стоит добавить, что "Атланта" стала лишь восьмой командой в истории НБА, которой удавалось реализовать 1000 трехочковых бросков за сезон. Первой такой командой стали "Голден Стэйт" в сезоне 2015-2016.
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