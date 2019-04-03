Украинец Лень вошел в историю НБА, забросив 1000-й трехочковый "Атланты" в сезоне: видео

33 Читати новину українською
Алексей Лень
Алексей Лень / Getty Images

Украинский баскетболист Алексей Лень вошел в историю "Атланты". Баскетболист забросил тысячный трехочковый бросок команды за сезон.

Произошло это в матче против "Сан-Антонио" еще в самом начале. Это был первый трехочковый в этом матче.

К слову, бросок Леня попал в топ-10 моментов дня НБА

А в целом Алексей Лень забросил четыре трехочковых за игру с пяти попыток. В этом матче он набрал 21 очко. Однако "Атланта" проиграла "Сан-Антонио".

Стоит добавить, что "Атланта" стала лишь восьмой командой в истории НБА, которой удавалось реализовать 1000 трехочковых бросков за сезон. Первой такой командой стали "Голден Стэйт" в сезоне 2015-2016.

blog_ava
Когда в Украине выключат отопление в 2019 году
сегодня
3062
Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол Алексей Лень
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинец Лень вошел в историю НБА, забросив 1000-й трехочковый "Атланты" в сезоне: видео
сегодня 15:12 Украинец Лень вошел в историю НБА, забросив 1000-й трехочковый "Атланты" в сезоне: видео
33
Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
1 апреля 20:28 Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
788
Дорогие часы от Суркиса привели к отставке главы Немецкого футбольного союза
сегодня 12:02 Дорогие часы от Суркиса привели к отставке главы Немецкого футбольного союза
272
Лунин продемонстрировал чудеса реакции на тренировке "Леганеса": видео
сегодня 10:33 Лунин продемонстрировал чудеса реакции на тренировке "Леганеса": видео
47
"Манчестер Юнайтед" в меньшинстве проиграл "Вулверхэмптону": видео
сегодня 10:15 "Манчестер Юнайтед" в меньшинстве проиграл "Вулверхэмптону": видео
69
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук