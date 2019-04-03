Украинец Лень вошел в историю НБА, забросив 1000-й трехочковый "Атланты" в сезоне: видео

Украинский баскетболист Алексей Лень вошел в историю "Атланты". Баскетболист забросил тысячный трехочковый бросок команды за сезон.

Произошло это в матче против "Сан-Антонио" еще в самом начале. Это был первый трехочковый в этом матче.

К слову, бросок Леня попал в топ-10 моментов дня НБА

The Hawks are now one of eight teams in NBA history to make 1000+ threes in a season.



Alex Len hit the milestone shot. pic.twitter.com/Zk8fAKtDyI — FOX Sports: Hawks (@HawksOnFSSE) 3 квітня 2019 р.

А в целом Алексей Лень забросил четыре трехочковых за игру с пяти попыток. В этом матче он набрал 21 очко. Однако "Атланта" проиграла "Сан-Антонио".

Стоит добавить, что "Атланта" стала лишь восьмой командой в истории НБА, которой удавалось реализовать 1000 трехочковых бросков за сезон. Первой такой командой стали "Голден Стэйт" в сезоне 2015-2016.