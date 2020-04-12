Украинец летом мог вернуться в УПЛ из европейского гранда, но этому помешал коронавирус

Полузащитник "Селтика" и сборной Украины Марьян Швед летом 2020 должен был вернуться в украинскую Премьер-лигу.

На 22-летнего игрока претендовали сразу три команды УПЛ, желающие взять его в аренду. В частности, он мог перебраться в "Александрию", сообщает "Спортивка".

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Однако, из-за карантина в связи с пандемией коронавируса возвращение Марьяна в ближайшее время маловероятно.

Мар'ян Швед улітку мав повернутися зі "Селтіка" в український чемпіонат (в оренду). На нього претендували щонайменше 3 клуби нашої прем'єр-ліги (серед них, можливо, "Олександрія"). Але зараз через цю "коронавірусну чухню" все заштопорилося... — Спортивка (@Sportyvka) April 12, 2020

Впоследствии журналист "Футбольного формата" Олег Ящук прокомментировал эту информацию.

"Только что говорил с Марьяном Шведом. Если он вернется в Украину, то это будут только "Карпаты". Относительно материала "Спортивки" ответил категорически: "Похоже, ребята-журналисты много употребляют во время карантина", – написал Ящук в Instagram.

Спорт24 писал, что Марьян Швед из-за коронавируса застрял в Глазго, а руководство "Селтика" сократило зарплаты игрокам с апреля по июнь.

В нынешнем сезоне Швед сыграл всего в двух матчах за "кельтов", редко появляясь даже в заявке, и отметился одним забитым мячом.

Украинец перешел в "Селтик" из "Карпат" в начале 2019 года, за его трансфер львовяне получили 2 миллиона евро.

"Селтик" лидирует в чемпионате "Шотландии", набрав 80 очков после 30-ти туров.

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