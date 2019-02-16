Украинец Лунин неожиданно попал в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Испании

Украинский вратарь "Леганес" Андрей Лунин входит в топ-10 самых дорогих игроков испанской Примеры, которые не старше 21 года.

В топ-10 самых дорогих футболистов чемпионата Испании не старше 21 года оказалось сразу пять игроков, принадлежащих мадридскому "Реалу", пишет "Команда №1" со ссылкой на авторитетный портал Transfermarkt.

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На вершине рейтинга комфортно расположился 18-летний нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор (35 миллионов евро).

20-летний голкипер сборной Украины делит с коллегами 7-13 места (5 миллионов евро).

Летом 2018 года Лунин с луганской "Зари" перешел в мадридский "Реал". Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро, а также 4,4 миллиона как бонус. Контракт был подписан на шесть лет.

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