Украинец Лунин неожиданно попал в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Испании
Украинский вратарь "Леганес" Андрей Лунин входит в топ-10 самых дорогих игроков испанской Примеры, которые не старше 21 года.
В топ-10 самых дорогих футболистов чемпионата Испании не старше 21 года оказалось сразу пять игроков, принадлежащих мадридскому "Реалу", пишет "Команда №1" со ссылкой на авторитетный портал Transfermarkt.
Читайте также: Вратарь "Леганеса" Куэльяр покинет клуб: украинец Лунин может стать основным
На вершине рейтинга комфортно расположился 18-летний нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор (35 миллионов евро).
20-летний голкипер сборной Украины делит с коллегами 7-13 места (5 миллионов евро).
Летом 2018 года Лунин с луганской "Зари" перешел в мадридский "Реал". Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро, а также 4,4 миллиона как бонус. Контракт был подписан на шесть лет.
Выбор редакции
-
Стали известны имена претендентов на звание "Спортсмен года" в Украине в 2018 годусегодня , 15:21
-
Женская сборная Украины сыграет против России в матче за 3 место на чемпионате Европысегодня , 12:09
-
Биатлон: Кристиансен неожиданно победил в спринте в Солт-Лейк-Сити, украинцы за пределами топ-3015 февраля , 21:45