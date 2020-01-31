Украинец Лунин признан лучшим игроком в "Овьедо", проведя в клубе только 2 недели
Украинский вратарь Андрей Лунин стал лучшим игроком "Овьедо" в январе по результатам голосования от издания Futbol Mahou.
В опросе украинский вратарь опередил пятерых номинантов.
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- Лунин защищает цвета "Овьедо" на правах аренды с 15 января. За это время украинец успел сыграть за "Овьедо" 3 матча во всех турнирах, где пропустил 4 мяча.
- Первую часть сезона Лунин провел в аренде в "Вальядолиде", за который сыграл всего 2 матча в Кубке Испании.
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