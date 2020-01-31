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Украинец Лунин признан лучшим игроком в "Овьедо", проведя в клубе только 2 недели

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Андрей Лунин / ФК "Реал Овьедо"

Украинский вратарь Андрей Лунин стал лучшим игроком "Овьедо" в январе по результатам голосования от издания Futbol Mahou.

В опросе украинский вратарь опередил пятерых номинантов.

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  • Лунин защищает цвета "Овьедо" на правах аренды с 15 января. За это время украинец успел сыграть за "Овьедо" 3 матча во всех турнирах, где пропустил 4 мяча.
  • Первую часть сезона Лунин провел в аренде в "Вальядолиде", за который сыграл всего 2 матча в Кубке Испании.
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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Андрей Лунин
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