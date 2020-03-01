Украинец Лунин провел первый "сухой" матч за "Овьедо"

"Реал Овьедо" победил "Тенерифе" в матче 30-го тура испанской Сегунды. В составе хозяев весь матч провел украинский голкипер Андрей Лунин.

Овьедо – Тенерифе 1:0

Гол: Родри, 88 (пен.)

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Хозяева вырвали победу благодаря точному удару с пенальти Родри на 88 минуте. "Овьедо" контролировал игру, не позволив гостям часто угрожать воротам украинского голкипера – с семи ударов "Тенерифе" только один был в створ ворот.

Андрей сыграл 8-й матч за "Овьедо" и только в первый раз оставил ворота в неприкосновенности. За эти 8 поединков украинец пропустил 9 голов.

"Реал Овьедо" набрал 32 очка после 30 туров и занимает 20 место Сегунды. Следующий матч команда Лунина сыграет на выезде против "Эстремадуры".