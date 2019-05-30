Украинец Малиновский ответил российскому "Спартаку"

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / Фото из открытых источников

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский отказался от перехода в московский "Спартак".

Ранее российские СМИ достаточно активно сватали игрока в московский клуб, однако теперь "Чемпионат" заявляет, вероятность его перехода в "Спартак" за последнее время резко упала. Сейчас "красно-белые" изучают другие варианты укрепления полузащиты.

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Спорт 24 писал, что тренер "Спартака" Олег Кононов и новый генеральный директор клуба Томас Цорн летали в Бельгию для переговоров. При этом не исключается, что "Спартак" интересует не Малиновский, а хавбек "Брюгге" Ханс Ванаку.

Также сообщалось, что 26-летний украинец очень любит Москву и готов к такому трансферу. Полузащитника не пугает потенциальный невызов в сборную Украины в связи с этим. Развитие этой трансферной истории можно ожидать в ближайшее время.

Малиновский в прошлом сезоне в 51 матче забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. Руслан помог "Генку" выиграть чемпионат Бельгии и стал вторым лучшим футболистом Про-Лиги Жюпилер.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Новости России Руслан Малиновский
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