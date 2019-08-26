Украинец Малиновский помог "Аталанте" одержать волевую победу в чемпионате Италии: видео
Украинский полузащитник Руслан Малиновский дебютировал за новую команду. Игрок сборной Украины помог "Аталанте" начать сезон с победы на выезде над СПАЛ.
СПАЛ – Аталанта 2:3
Голы: Ди Франческо, 7, Петанья, 27 – Госенс, 34, Муриэль, 71, 76
Малиновский матч против СПАЛ начал в запасе. Он вышел на поле на 54-й минуте. Вместе с ним на поле вышел и Муриэль. На то время СПАЛ был впереди 2:1. Однако именно два точных удара Муриэля позволили "Аталанте" победить.
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Малиновский результативными действиями в матче не отметился.
Видеообзор матча СПАЛ – Аталанта
Следующий матч "Аталанта" проведет дома. Команда в воскресенье, 1 сентября, сыграет против "Торино".
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