Украинец Малиновский помог "Аталанте" одержать волевую победу в чемпионате Италии: видео

Украинский полузащитник Руслан Малиновский дебютировал за новую команду. Игрок сборной Украины помог "Аталанте" начать сезон с победы на выезде над СПАЛ.

СПАЛ – Аталанта 2:3

Голы: Ди Франческо, 7, Петанья, 27 – Госенс, 34, Муриэль, 71, 76

Малиновский матч против СПАЛ начал в запасе. Он вышел на поле на 54-й минуте. Вместе с ним на поле вышел и Муриэль. На то время СПАЛ был впереди 2:1. Однако именно два точных удара Муриэля позволили "Аталанте" победить.

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Малиновский результативными действиями в матче не отметился.

Видеообзор матча СПАЛ – Аталанта

Следующий матч "Аталанта" проведет дома. Команда в воскресенье, 1 сентября, сыграет против "Торино".