Украинец Малиновский проведет бой в андеркарте поединка Усик – Такам

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Олег Малиновский
Олег Малиновский

Украинский боксер Олег Малиновский (23-0, 7 КО) проведет следующий поединок в андеркарте боя Александр Усик – Карлос Такам.

Соперник Малиновского пока неизвестен. Об этом со ссылкой на промоутера украинца Александра Красюка сообщает Sport Arena.

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Олег Малиновский является обладателем европейского титула WBO в полулегком весе. В конце 2018 года украинец не смог выйти на чемпионский бой из-за травмы. В феврале 2019 года боксер заявлял, что хочет сразиться с мексиканцем Оскаром Вальдесом (24-0, 19 КО).

Бой Усик – Такам состоится 25 мая. Вероятное место проведения – арена 4-тысячной MGM National Harbor в Оксон-Хилле. Усик уже дрался на этой арене. В апреле 2017 года в рамках большого вечера бокса, в котором кроме Александра принимали участие Александр Гвоздик и Василий Ломаченко, украинец победил Майкла Хантера.

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Теги: Спорт Усик-Таккам Бокс
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